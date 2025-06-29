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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ21 ميدالية.. مصر تسيطر على جدول ترتيب البطولة الأفريقية للسلاح بنيجيريا

منتخب السلاح
منتخب السلاح
محمد سمير

نجح أبطال وبطلات مصر في لعبة السلاح، في السيطرة على جدول ميداليات البطولة الأفريقية المقامة بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الجاري، برصيد 21 ميدالية بواقع 11 ذهبية، 5 فضيات، 5 برونزيات.

واستطاع أبطال مصر ، إضافة 3 ميداليات ذهبية جديدة في اليوم الأخير ، حيث تمكن فريق سلاح الشيش للرجال من التتويج بالميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية ، على نظيره المنتخب الأنجولي، فيما فاز منتخب سيف المبارزة للسيدات بذهبية الفرق بعد التغلب على الجزائر في النهائي.

أما منتخب سلاح السيف للسيدات، فقد تمكن من الفوز بذهبية الفرق بعد التغلب في النهائي على نظيره الجزائري في المباراة النهائية، لتسيطر مصر على جميع الميداليات الذهبية في منافسات الفرق في إنجاز كبير.

وضمت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال كل من محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، كريم مدحت، فيما ضمت قائمة سيدات سيف المبارزة كل من ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان، بينما شهدت قائمة سيدات سلاح السيف تواجد كل من ندى حافظ، نجوى نوفل، ريناد الدكش، العنود حازم.

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.

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