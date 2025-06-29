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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ أبطال مراكز الشباب بعد تتويجهم بلقب "العباقرة"

أبطال مراكز الشباب بالإسكندرية
أبطال مراكز الشباب بالإسكندرية
أحمد بسيوني

تُوج منتخب الإسكندرية بلقب النسخة الأولى من برنامج "العباقرة أصحاب" لمراكز الشباب، بعد فوز مستحق في المباراة النهائية على فريق "Avengers"، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، وذلك في إنجاز ثقافي جديد يُضاف إلى سجل محافظة الإسكندرية الثقافي.

منتخب الإسكندرية يحصد المركز الأول

وقد تألّف فريق منتخب الإسكندرية الفائز من ستة شباب متميّزين من مراكز شباب طوسون، والقبارى، والشهيد محمد علي المسيري، الذين مثّلوا المحافظة بكل جدارة خلال مراحل المسابقة المختلفة، والتي أُقيمت في الفترة من 1 فبراير حتى 26 أبريل 2025. وقد أظهر الفريق خلال المسابقة مستوىً عالياً من الثقافة والمعرفة والتعاون، مما مكّنه من تجاوز مختلف التحديات والوصول إلى منصة التتويج بكل استحقاق.

المحافظ يهنئ أبطال الإسكندرية بعد فوزهم بالمركز الأول

وقد أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المستوى الرفيع لشباب الإسكندرية، وقدرتهم على التميز في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الثقافي والمعرفي.

وشهدت المباراة النهائية حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

التتويج ثمرة حقيقة لدعم وزارة الرياضة المتواصل لمراكز الشباب

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن هذا التتويج هو ثمرة حقيقية لدعم الوزارة المتواصل لمراكز الشباب، وتطبيق رؤيتها في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم. وأشادت بروح الفريق والتعاون بين مختلف الجهات، معتبرة منتخب الإسكندرية نموذجًا يحتذى به في الالتزام والانضباط والتميز الثقافي.

وفي ختام الفعالية، توجّه الجميع بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة لمراكز الشباب في جميع المحافظات للمشاركة في هذا البرنامج الرائد، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة العامة لدى الشباب من ذوي الهمم.

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