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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد وتفاصيل حفل جينيفر لوبيز في شرم الشيخ

جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
تقى الجيزاوي

تستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى شرم الشيخ يوم ٣٠ يوليو المقبل ، ومن المقرر ان تقدم باقة من اغانيها المميزة التى ينتظرها الجمهور.

جينفير لوبيز تقدم حفل جوائز الموسيقي الأمريكية

وفى شهر مايو الماضي ، تستعد الفنانة جينفير لوبيز لتقديم حفل جوائز الموسيقي الأمريكية American music awards واذيع على قناة cbs.

واعتبر هذا الظهور لجينفير لوبيز بمثابة عودة إلى بداياتها كمقدمة للحفل، بعد مرور 10 سنوات على أول تجربة لها في تقديم American Music Awards عام 2015. وسبق أن لمّحت إلى هذه العودة خلال مشاركتها في “الذكرى الـ50 لجوائز الموسيقى الأمريكية.

جينفير لوبيز تشارك فى فيلم “قبلة المرأة العنكبوت

ومن المقرر أن تشارك جينفير لوبيز في أول فيلم موسيقي لها بعنوان "قبلة المرأة العنكبوت" Kiss of the Spider Woman، وهو نسخة معاد تصورها من فيلم عام 1985 الذي يحمل نفس الاسم، والموسيقى الحائزة على جائزة توني لعام 1993. تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صن دانس السينمائي (Sundance Film Festival) .

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