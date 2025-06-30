رضا عبدالعال: مستوى الأهلي في مونديال الأندية صدمني رغم المشاركة في مجموعة ضعيفة



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارك في أضعف مجموعة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ذلك لم يقدم الأداء المنتظر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي لم يستعد بشكل جيد وكافي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية لذلك جاءت النتائج مخيبة للامال".



وأضاف:" وصول فريق انتر ميامي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية ومواجهة فريق باريس سان جيرمان يعني أن الأهلي كان من أضعف فرق المجموعة ".