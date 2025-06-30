والدة آسر ياسين تروي موقف مؤثر من طفولته: دلوقتي هو اللي بيطبطب علينا

كشفت منى الدغيدي، والدة الفنان آسر ياسين، عن تفاصيل مميزة من حياتها الخاصة، بداية من قصة حبها وزواجها، وحتى تجربتها في تربية أبنائها .

وقالت الدغيدي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc. : إنها تعرفت على زوجها "أشرف" وهي في سن الثالثة من عمرها، حيث كانا يلتقيان كثيرًا خلال عطلات الصيف، قبل أن يفرقهما الزمن ثم يجمع بينهما الحب من جديد، ليتوج بزواجٍ ناجح قوامه المودة والرحمة.

وأضافت: "كنا دايمًا مع بعض في الصيف، وبعد سنين اتجوزنا، وأهم حاجة جمعتنا كانت الطبطبة والمواقف الصادقة. لما كنت بمرض، كان دايمًا في ضهري".

وأوضحت: "كان همي الأول بعد الخلفة هو إنهم يتربوا صح، وكنت باخدهم دايمًا معايا مدينة نصر علشان يتعلموا رياضة".

وروت موقفًا صعبًا مرّت به أثناء قيادتها السيارة برفقة آسر وأخيه وهما صغيران، قائلة: "وأنا راجعة متأخر بالليل، خبطت في مطب فجأة، وكل لمبات العربية نورت، بس الحمد لله ربنا سترها".

وتابعت قائلة: "كنت هزعل من نفسي لو منعته من التمثيل علشان يبقى بس مهندس. آسر بيحب شغله، ودلوقتي هو اللي بيطبطب علينا أنا وأشرف".