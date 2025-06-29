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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آسر ياسين: النجاح مش بالإيرادات.. ورسائل بحر كان حلما بالنسبة لي

آسر ياسين
آسر ياسين
عادل نصار

علق الفنان آسر ياسين، عل فيلم "تراب الماس"، مشيرا إلى انه هذا الفيلك من أهم المحطات الفنية في مشواره.

وأضاف الفنان آسر ياسين، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، أن الشخصية أثّرت فيه كثيرًا، والتعاون مع المخرج مروان حامد كان ممتعًا للغاية.

وتابع الفنان آسر ياسين، أن "مروان صديق ومخلص جدًا، والتفاصيل بتفرق معاه، وبيشجع اللي بيشتغل معاه بشكل كبير".

وأشار الفنان آسر ياسين إلى أن علاقته بمروان ممتدة منذ وقت طويل، حيث سبق وتعاونا في فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، معلقًا: "سعيد وفخور إني كنت جزء من الفيلم ده".

وعن رؤيته لمشواره الفني، أوضح ياسين أنه لا يقيس النجاح بالإيرادات، بل يعتبر المشوار حصيلة وليس مشروعًا بعينه، مضيفًا: "أنا مسلم لله أمري وراضي باللي ربنا قسمهولي، ممكن أعمل عمل عظيم فنيًا بس ميجيبش إيرادات، وده ما يلغيش نجاحه".

وفي حديثه عن بداياته، استعاد آسر موقفًا مهمًا: "قابلت المخرج داوود عبدالسيد في كافيتيريا بدار الأوبرا، وحكالي عن فيلم رسائل البحر، ومكنتش مصدق نفسي.. الفيلم كان حلم بالنسبة لي، ولما تحقق حسيت إني مش عارف أعمل إيه بعد كده، لكن استنيت ربنا يعدلي البوصلة".

آسر ياسين تراب الماس إسعاد يونس

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