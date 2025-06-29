مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تتجاوز الربع مليار جنيه خلال مايو الماضي

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدني إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق إجمالي مبيعات بلغت 251.04 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي.

وأضافت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال مايو سجلت 251.01 مليون جنيه.

وتابعت" قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 15.4 ألف جنيه".

مؤشرات مالية

يشار أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، سجلت أرباحاً بعد الضرائب بلغت 431.96 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 113.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجّلت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بقيمة 834.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 252.579 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

وكان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.