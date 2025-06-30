انطلاق العرض الأول لـ الملك وأنا على مسرح البالون

قدم أمس، الأحد البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضيه برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، أولى ليالي العرض المسرحي المميز “الملك وأنا”.

ويأتي العرض في إطار دعم الدولة للمسرح الموجّه للنشء، وتشجيع المواهب الشابة من خلال أعمال تحمل رسالة فنية وإنسانية راقية.

العرض من إخراج محسن رزق ، وبطولة الفنانة لقاء الخميسى ، والفنان فريد النقراشي ، والفنانة هدي هاني ، والفنان خالد إبراهيم والفنان علاء عيد والفنان نور الشرقاوي والفنانة هبة محمد والفنان طارق مرسي والفنان أشرف شكري أشعار عادل سلامة ألحان عصام كاريكا ، تصميم ديكور د . حمدي عطية تنفيذ ديكور رانيا عطية، تصميم أزياء مروة عودة تنفيذ أزياء، هبة جودة إستعراضات حسن شحاتة مدرب إستعراضات حسام منسي.