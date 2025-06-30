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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبدالصادق يتسلم شهادة تصنيف QS: جامعة القاهرة تحقق إنجازًا تاريخيًا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تسلم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشون فرنانديز المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، شهادة حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في مصر ووصولها لأول مرة في تاريخها إلى المرتبة 347 عالميًا في تصنيف QS العام.

حضر الفعاليات، الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في تصريحات صحفية خلال احتفالية مؤسسة QS بظهور نتائج التصنيف العام أن هذا الإنجاز يُمثل تتويجًا لجهود الجامعة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، وتعزيز مكانة الجامعة على خارطة التعليم العالي عالميًا، مشيرًا إلى أن التقدم إلى المركز 347 عالميًا يُعد تطورًا ملموسا، ويعكس ثقة المجتمع الأكاديمي الدولي في جودة التعليم والبحث العلمي داخل الجامعة.

وأضاف أن هذا التقدم جاء نتيجة العمل المؤسسي المنظم، والتحديث المستمر للبرامج الأكاديمية، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، والتزام الجامعة بمعايير الحوكمة والجودة، فضلًا عن دعم الدولة المصرية المتواصل لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق بالشكر والتقدير لأسرة جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والعاملين، الذين كان لعطائهم وإخلاصهم الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل المضي قدمًا في مسيرتها نحو التميز والريادة، دعمًا لأهداف الجمهورية الجديدة في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وكانت نتائج تصنيف QS قد اظهرت إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 347 عالميًا، وجاءت من بعدها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 381، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 542، وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (781–790)، وجامعة المستقبل في الفئة (901–950)، فضلًا عن إدراج كل من جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة في الفئة (1001–1200)، وكذلك إدراج جامعات: بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الفئة (1201–1400)، كما أظهرت النتائج إدراج جامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة النيل، وجامعة قناة السويس في الفئة (1401+).

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي

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