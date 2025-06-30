قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%
البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير الخارجية: الغطرسة الإسرائيلية وسياسة التجويع والعقاب الجماعي انتهاك صارخ للقانون الدولي
إعلام إسرائيلي: فرص تدخل الكنيست لوقف محاكمة نتنياهو "ضئيلة جدا"
اليوم.. مجلس إدارة النادي الأهلي يناقش في اجتماعه إعداد الميزانية والحساب الختامي
الخارجية: سنظل نبذل الجهود الدبلوماسية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية
ماراثون الثانوية العامة| مواصفات امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" قبل أدائه غداً
لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية
منال عوض في برقية تهنئة لرئيس الوزراء: 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر
5 أعمال يصل ثوابها إلى الميت وتزيد حسناته.. تعرف عليها
هل يجوز قص الشعر في شهر محرم للنساء والرجال؟.. انتبهوا لـ4 حقائق
منال عوض في برقية تهنئة للرئيس السيسي: 30 يونيو يوم الإرادة الوطنية والانتصار لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف

هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب،  مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.

وعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها  لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.


كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، لاسيما في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا.


كما أشارت عضو النواب إلى أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.


واختتمت حديثها قائلة:" وزير التعليم فرض رسوما بالقانون الجديد على جميع سنوات الدراسة بقيمة 1000 جنيه، ورسوم دخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة،  أضرب بقي في 6،  يعني أقل حاجة ٣٠٠٠ جنيه، تسقط تدفع تاني !!! ، ده غير انه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، مجانية التعليييييييم يا حكومة ! " .

تجدر الاشارة إلى أن أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

مشروع قانون مجلس النواب وزير التعليم الثانوية العامة البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

حادث المنوفية

النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

مركز التنمية المحلية بسقارة يبدأ التقييم الفني لبرنامج اللغة الإنجليزية للإعلام والعلاقات العامة

هيئة الاعتماد

الصحة : حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد

جانب من الفاعليات

عبدالصادق يتسلم شهادة تصنيف QS: جامعة القاهرة تحقق إنجازًا تاريخيًا

بالصور

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد