قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد الأزهر يحذر من تصاعد الدعوات الصهيونية لبناء الهيكل المزعوم والسيطرة على المسجد الأقصى
الرئيس السيسي: السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين أولوية قصوى للدولة
سفير السودان في القاهرة يشكر مصر والسعودية على دعمهما لمرضى القصور الكلوي
منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. ابدأ يومك بذكر الله ففيه شفاء للصدور
رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. بث مباشر
بعد فحص 51507 سائقين من بداية العام..الداخلية: 4,3 % منهم يتعاطون المخدرات
وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الزراعة: إحباط محاولة تهريب لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين. 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.74 جنيه للبيع و 49.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.30 جنيه للبيع، و 57.17 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 68.23.  جنيه للبيع،  68.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.26 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.96 جنيه للبيع، و 162.58 جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

تشكيل الهلال السعودي ومانشستر سيتي في موقعة ثمن نهائي كأس العالم للأندية

شيكابالا

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن شيكابالا

المثلوثي

لاعب الزمالك السابق: كنت أتمنى استمرار المثلوثي

بالصور

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد