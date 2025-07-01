تقرير طبي عن حالة طاهر محمد طاهر بعد العودة من أمريكا

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحالة الصحية للاعب طاهر محمد طاهر، موضحًا أنه خضع لفحوصات طبية دقيقة فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت الفحوصات إصابة اللاعب بشد من الدرجة الثانية في منشأ العضلة الأمامية. وبدأ اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية. وأكد جاب الله أن الطاقم الطبي يولي اهتمامًا خاصًا بإصابة طاهر لضمان تعافيه الكامل دون استعجال العودة.





محمد يوسف ينفي شائعات التفريط في الشحات وأفشة





في سياق آخر، نفى محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، الشائعات المتداولة حول نية النادي في الاستغناء عن الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي “أفشة”. وأكد يوسف في تصريحات رسمية أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن اللاعبين من العناصر الأساسية التي ساهمت بشكل كبير في النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.





وأضاف يوسف: “الشحات وأفشة من اللاعبين المميزين الذين يتمتعون بالكفاءة والانضباط، ونثق في قدرتهما على تقديم المزيد خلال المرحلة المقبلة إلى جانب زملائهما في الفريق”. وأوضح أن الجهاز الفني والإدارة يقدّران جهود الثنائي، لما لهما من تأثير فني ومعنوي داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن استمرارهم ضمن صفوف الفريق يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأهلي وتعزيز طموحاته في المنافسة على جميع البطولات



