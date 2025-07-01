اليوم.. فصل الكهرباء عن قرية إبشان وتوابعها بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة ، اليوم، الثلاثاء الموافق 1يوليو اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية إبشان وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشد المسؤولون المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.