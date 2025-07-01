تعليم مطروح: استمرار تلقى التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن استمرار تلقي التظلمات من طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأضافت أنه تم البدء يوم الثلاثاء الماضى ٢٤ يونيو فى تلقى التظلمات التى من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع اخر وتنتهى يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ يوليو الجاري.

وأوضحت أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادربتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول والذي يحدد بدوره المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به وإعلامه بذلك .

وشددت نادية فتحي على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأضافت أن الطالب سيطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.

مز ناحية أخرى، كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح تسليم عقود التوظيف لعدد من شباب مطروح بالتعاون بين شركات القطاع الخاص والمنشأة السياحيه مع وحدة تيسير الإنتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم لتشغيل وتوظيف الشباب وتدريب طلاب مطروح وربطهم بمتطلبات سوق العمل.

وأعرب محافظ مطروح عن شكره لجهود المشاركة المجتمعية في توفير فرص عمل لأبناء مطروح مع الإشادة بجهود فريق العمل بوحدة تيسير الإنتقال إلى سوق العمل للجهد المبذول لربط الخرجين بسوق العمل مع شركات القطاع الخاص والمنشأة السياحية بالمحافظة.