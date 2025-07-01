مجدي عبد الغني: الزعيم السعودي يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة

علق الإعلامي مجدي عبد الغني على فوز الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي بمباراة كأس العالم للأندية.

وكتب مجدي عبد الغني:"للتـــاريخ!

الهلال السعودي ينتصر على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 ويطيح به من كأس العالم للأندية

الزعيم السعودي يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة ويتأهل لربع نهائي المونديال ".

وكان قد أبدى البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، حزنه الشديد عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الهزيمة المثيرة أمام الهلال السعودي بنتيجة 4-3 في مباراة دور الـ16، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الفريق يسير على الطريق الصحيح نحو استعادة مستواه المعهود قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، قال سيلفا: "كنا نملك طموحًا كبيرًا في هذه البطولة. أردنا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ولذا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نحقق ذلك الهدف".

وأضاف: "نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز بالألقاب. وعندما نفشل في ذلك، لا يكون الأمر كافيًا بالنسبة لنا، لأننا معتادون على التتويج والمنافسة في كل البطولات".

ورغم الإقصاء المبكر، عبّر سيلفا عن تفاؤله بما يُبديه الفريق من مؤشرات إيجابية في الفترة التحضيرية، قائلًا: "اللاعبون في غرفة الملابس يشعرون بأن هناك تحسنًا حقيقيًا. بدأنا نستعيد الروح والطاقة التي اعتدنا عليها، والأجواء عادت لتكون إيجابية من جديد، وكذلك أسلوب لعبنا بدأ يعود تدريجيًا إلى سابق عهده".

وختم النجم البرتغالي حديثه بتأكيد أن الفريق لا يزال أمامه الكثير ليقدمه، مشددًا: "بالطبع لسنا سعداء تمامًا، لأننا كنا نريد تقديم أداء أفضل، لكننا في طريقنا الصحيح. نحن نستعيد الطاقة الإيجابية التي نحتاجها لنبدأ موسمًا قويًا كما اعتدنا".

ويستعد مانشستر سيتي الآن للعودة إلى إنجلترا ومواصلة التحضيرات لانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل المدرب بيب جوارديولا في إعادة فريقه سريعًا إلى دائرة البطولات بعد موسم شهد خيبات قارية.