تحولات في سوق العمل السعودي.. وتامر حسني يُشعل حفل كأس العالم للألعاب الإلكترونية

شهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية تحولات استراتيجية كبرى، جعلته أحد أبرز الوجهات الجاذبة للكوادر العالمية.

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وأفاد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، أن السياسات والتشريعات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات، أسهمت في استقطاب استثمارات ضخمة وشركات كبرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

تمكين المرأة السعودية وتوسيع فرص التوظيف

أوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة ملحوظة في نوعية الوظائف المتاحة، مع تركيز خاص على توطين فرص العمل، وتمكين المرأة السعودية عبر قرارات ومبادرات شجعت على مشاركتها في سوق العمل.

وتشمل هذه المبادرات توفير إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا، ما عزز من التوازن بين الحياة المهنية والأسرية وخفض معدلات البطالة.

كما أشار المراسل إلى أن قطاع العقارات شهد نقلة تنظيمية بفضل قرارات ولي العهد، مما ساهم في استقرار الأسعار وتحفيز السوق.

كأس العالم للألعاب الإلكترونية ينطلق من الرياض

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025، في الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس، بمشاركة نحو 2000 لاعب محترف من مختلف أنحاء العالم.

وستُقام الفعاليات في أربع صالات رئيسية، إضافة إلى منطقة مخصصة للنهائيات والمهرجانات.

تامر حسني يُشعل الأجواء في حفل الافتتاح

في أجواء احتفالية كبرى، يُحيي الفنان المصري تامر حسني حفل افتتاح البطولة، التي تصل قيمة جوائزها إلى أكثر من 70 مليون دولار، وتتضمن منافسات لأكثر من 24 لعبة، و25 بطولة دولية، ما يجعلها أضخم حدث عالمي في تاريخ الرياضات الإلكترونية.