وائل زعير: موسم حج 2025 الأفضل خلال السنوات الأخيرة

كشف الدكتور وائل زعير الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن موسم الحج المنتهي، كان من أفضل المواسم المنفذة في السنوات الأخيرة، موضحا أن العنصر الرئيسي في نجاح الموسم الأخير هو إجراءات السعودية بمنع دخول أي تأشيرات إلا التأشيرات الخاصة بالحج فقط.

وأوضح الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن كل من كان في موسم الحج السابق، كانوا حجاج رسميين من الدول، مع عدم حدوث تلاعب في التأشيرات، مضيفا أن توجيهات الحكومة أكدت على توفير كافة سبل الراحة والأمان لكل الحجاج.



وأَضاف الدكتور وائل زعير، أن وزارة السياحة وشركات السياحة، نفذت جهود كبيرة في توفير أفضل العروض والباقات للحجاج من مصر، مشيرا إلى أن مكافحة الكيانات الوهمية تعمل بشكل مستمر لمنع التلاعب أو سرقة العملاء برحلات وهمية.

كما تابع: " حملات مكثفة لمنع الرحلات الوهمية، وسط حملات توعوية بمنع التعامل مع الشركات الوهمية الغير حاصلة على ترخيص رسمي".

