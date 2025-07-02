قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحدث تسونامي بالبحر المتوسط.. أستاذ المناخ يكشف الحقيقة
نجوم الغناء الشعبي ينعون الراحل أحمد عامر بكلمات مؤثرة
مصر والفلبين تتطلعان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والدينية
مكتب الإعلام الحكومي: «مؤسسة غزة» تواصل زراعة الموت واستهداف المُجوّعين في القطاع
واشنطن تراقب تحركات بحرية إيرانية مثيرة للقلق في الخليج وسط تصاعد التوترات
5 أشياء تختفي من حياتنا بصمت.. تعرف عليها
آخر تطورات حادث غرق حفار البترول «آدم مارين 12» بالسويس.. الصحة توضح
مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم
وزير الشئون النيابية عن إرسال قانون التعليم بنهاية دور الانعقاد: الوقت مزنوق
وزير التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع لبناء وحدات بديلة للمستأجرين
وزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديم
هاني سويلم: التعاقد على إحلال 410 منشآت مائية.. ونعمل وفق أعلى المعايير الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم تاريخي.. 3500 لاعب في بطولة الجمهورية للتايكوندو للبومزا

بطولة الجمهورية للتايكوندو
بطولة الجمهورية للتايكوندو
محمد سمير

حققت بطولة الجمهورية لقطاعات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية للبومزا رقم تاريخي في مشاركات اللاعبين في البطولة لأول مرة في تاريخ المشاركات الرسمية لبطولات الاتحاد المصري للتايكوندو وتاريخ البطولات الدولية والأفريقية والعربية بمشاركة عدد 3565 لاعب ولاعبة ممثلين لـ88 هيئة رياضية.

وينظم الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والعربي للتايكوندو بطولة الجمهورية لقطاعات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية للبومزا والفري ستايل المؤهلة لكأس مصر خلال خلال الفترة من 10 حتى 12 يوليو الجاري والتي ستقام على إستاد جامعة حلوان.

كان باب التسجيل للمشاركة في البطولة قد فتح يوم 27 يونيو الماضي وإستمر حتى يوم 30 يونيو.

وشهد التسجيل للمشاركة في البطولة رقم تاريخي لم يحدث من قبل في تاريخ تنظيم البطولات المحلية الرسمية المصرية والبطولات الدولية والأفريقية والعربية وهو مشاركة 3565 لاعب ولاعبة بواقع 3100 لاعب ولاعبة في الفردي و465 في الجماعي والفري ستايل وتسجيل مشاركة 255 مدرب و88 إداري في حدث تاريخي للتايكوندو.

وجاء هذا العدد الكبير من المشاركين نتيجة خطة عمل يشرف على تنفيذها المحاسب مجدى طايل نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والتي تستهدف نشر اللعبة فى ربوع مصر حيث أقيمت بطولات جمهورية لأول مرة بمحافظات البحر الاحمر والأقصر وقنا والمنوفية والدقهلية بهدف نشر اللعبة وتشجيع اللاعبين على المشاركة في البطولة وخطة التواصل ودعم الأندية والهيئات الرياضية التي تمارس اللعبة من أجل مزيد من نشر التايكوندو في جميع محافظات مصر وجيمع الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.

ويولي الاتحاد المصري للتايكوندو اهتمام كبير بتنظيم جميع البطولات وتوفير أفضل الإمكانيات الفنية وعناصر التحكيم من أجل إنجاح جميع البطولات التي تعتبر نواة من أجل إكتشاف المواهب لخدمة المنتخبات الوطنية.

الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة الجمهورية لقطاعات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية البطولات المحلية الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

روبن دياز

مانشستر سيتي يبدأ المحادثات مع روبن دياز من أجل تجديد عقده

شيكابالا

أحمد حسن: شيكابالا سيحصل على قيمة عقده كاملة حال اعتزاله مع الزمالك

بطولة الجمهورية للتايكوندو

رقم تاريخي.. 3500 لاعب في بطولة الجمهورية للتايكوندو للبومزا

بالصور

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

أفضل طرق لشراء سيارة مستعملة دون التعرّض للنصب

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

تسلا تتراجع أمام الصين .. خسائر وانخفاض في الطلب

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد