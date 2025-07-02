رقم تاريخي.. 3500 لاعب في بطولة الجمهورية للتايكوندو للبومزا

حققت بطولة الجمهورية لقطاعات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية للبومزا رقم تاريخي في مشاركات اللاعبين في البطولة لأول مرة في تاريخ المشاركات الرسمية لبطولات الاتحاد المصري للتايكوندو وتاريخ البطولات الدولية والأفريقية والعربية بمشاركة عدد 3565 لاعب ولاعبة ممثلين لـ88 هيئة رياضية.

وينظم الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والعربي للتايكوندو بطولة الجمهورية لقطاعات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية للبومزا والفري ستايل المؤهلة لكأس مصر خلال خلال الفترة من 10 حتى 12 يوليو الجاري والتي ستقام على إستاد جامعة حلوان.

كان باب التسجيل للمشاركة في البطولة قد فتح يوم 27 يونيو الماضي وإستمر حتى يوم 30 يونيو.

وشهد التسجيل للمشاركة في البطولة رقم تاريخي لم يحدث من قبل في تاريخ تنظيم البطولات المحلية الرسمية المصرية والبطولات الدولية والأفريقية والعربية وهو مشاركة 3565 لاعب ولاعبة بواقع 3100 لاعب ولاعبة في الفردي و465 في الجماعي والفري ستايل وتسجيل مشاركة 255 مدرب و88 إداري في حدث تاريخي للتايكوندو.

وجاء هذا العدد الكبير من المشاركين نتيجة خطة عمل يشرف على تنفيذها المحاسب مجدى طايل نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والتي تستهدف نشر اللعبة فى ربوع مصر حيث أقيمت بطولات جمهورية لأول مرة بمحافظات البحر الاحمر والأقصر وقنا والمنوفية والدقهلية بهدف نشر اللعبة وتشجيع اللاعبين على المشاركة في البطولة وخطة التواصل ودعم الأندية والهيئات الرياضية التي تمارس اللعبة من أجل مزيد من نشر التايكوندو في جميع محافظات مصر وجيمع الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.

ويولي الاتحاد المصري للتايكوندو اهتمام كبير بتنظيم جميع البطولات وتوفير أفضل الإمكانيات الفنية وعناصر التحكيم من أجل إنجاح جميع البطولات التي تعتبر نواة من أجل إكتشاف المواهب لخدمة المنتخبات الوطنية.