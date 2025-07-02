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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة الإسكندرية تبحث التعاون مع سوق الجملة في برشلونة لتبادل الخبرات

اجتماع بغرفة الإسكندرية
اجتماع بغرفة الإسكندرية
أحمد بسيوني   -  
ولاء عبد الكربم

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، لقاءً رسميًا مع وفد من مسؤولي سوق الجملة "ميركابارنا" في برشلونة – إسبانيا، الذي يُعد من أكبر الأسواق الأوروبية المتخصصة في تجارة الأغذية الطازجة، خاصة في مجالات الفواكه، والخضروات، والأسماك.

جاء اللقاء في إطار زيارة تنسيقية تنظمها غرفة تجارة برشلونة بهدف استكشاف السوق المصري وتعزيز العلاقات مع الكيانات التجارية في الإسكندرية.

شارك في اللقاء أحمد صقر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي.

وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل أسواق الجملة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية المرتبطة بتجارة الأغذية الطازجة.

وشمل اللقاء دعوة رسمية من الجانب الإسباني إلى وفد الغرفة لزيارة سوق "ميركابارنا" في برشلونة، للاطلاع عن كثب على منظومة العمل، والاستفادة من التجربة الإسبانية في تطوير الأسواق، بما يفتح المجال لتطبيق أفضل الممارسات داخل السوق المصري، وبناء شراكات استراتيجية بين الجانبين.

تأتي زيارة اليوم ضمن برنامج متكامل من اللقاءات والزيارات الميدانية المقررة خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يزور الوفد الإسباني سوق المزارعين بالإسكندرية وسوق الجملة، للتعرف على طبيعة الأسواق المحلية، وبحث فرص التعاون المباشر مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الغرفة لتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال السكندري على الأسواق العالمية، وتوفير فرص تعاون دولي تخدم تطلعات المصدرين والمستوردين، وتسهم في الارتقاء بمنظومة التجارة وسوق الغذاء في مصر.

الاسكندرية الغرفة التجارية برشلونة سوق برشلونة

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