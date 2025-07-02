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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل The Bear يعود بموسم خامس في صيف 2026

The Bear
The Bear
نجلاء سليمان

أعلنت شبكتا FX وHulu رسميًا عن موسك جديد من سلسلة الدراما الكوميدية الناجحة “The Bear”، وهو الموسم الخامس، والمتوقع أن يُعرض خلال صيف عام 2026، بعد النجاح الواسع الذي حققه الموسم الرابع سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري.

وكان الموسم الرابع قد عُرض عبر المنصتين في 25 يونيو 2025، مكوَّنًا من عشر حلقات، نال خلالها إشادة نقدية كبيرة، رغم بعض الملاحظات على تطور الحبكة في بعض الحلقات.

وانتهت أحداث الموسم الرابع بإعلان الشخصية الرئيسية كارمن “كارمي” بيرزاتو، التي يجسّدها النجم جيريمي آلن‑وايت، نيّته التراجع عن قيادة مطعم العائلة، في خطوة مفاجئة أثارت تحولات جديدة في مسار الشخصيات، وفتحت الباب أمام فصل جديد في السرد الدرامي للمسلسل.

ورغم عدم تحديد موعد دقيق لإطلاق الموسم الخامس، تشير مصادر مقربة من الإنتاج إلى أن الصيغة الزمنية المعتادة للسلسلة، والتي تعتمد على إصدار مواسمها في فصل الصيف، تجعل من يونيو أو يوليو 2026 توقيتًا مرجحًا لعرض الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعود جزء كبير من فريق العمل الأساسي  أبرزهم جيريمي آلين وايت، آيو إديبري، آبي إليوت وغيرهم.

ومنذ انطلاقه عام 2022، حقق مسلسل “The Bear” نجاحًا نقديًا وجماهيريًا استثنائيًا، حاصدًا عددًا من أهم الجوائز في الصناعة التلفزيونية، فقد فاز المسلسل بـ 10 جوائز إيمي، أبرزها: أفضل مسلسل كوميدي،  وأفضل ممثل رئيسي لـ جيريمي آلن-وايت، أفضل ممثلة مساعدة لـ أيو إديبيري، أفضل إخراج وسيناريو لمسلسل كوميدي.

كما نال المسلسل عدة جوائز من نقابة الممثلين (SAG) وجائزة الجولدن جلوب، ما أكد مكانته كأحد أكثر الأعمال تميزًا خلال العقد الأخير.

وتدور أحداث “The Bear” حول الشيف الشاب “كارمي” بيرزاتو، الطاهي الموهوب في مطابخ المطاعم الراقية، الذي يضطر إلى العودة لمسقط رأسه في شيكاغو لإدارة مطعم العائلة الشعبي بعد وفاة شقيقه.

فيما يحاول الطاهي الموهوب إعادة هيكلة المطبخ ونقل معايير الطهي العالية إلى مكان يعجّ بالفوضى والتوتر، يواجه كارمي تحديات نفسية وعاطفية تتعلق بالحزن، الانهيار الذهني، والهوية.

The bear جولدن جلوب مسلسلات كوميدية فيما يحاول إعادة هيكلة المطبخ ونقل معايير الطهي العالية إلى مكان يعجّ بالفوضى والتوتر يواجه كارمي تحديات نفسية وعاطفية تتعلق بالحزن الانهيار الذهني والهوية

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