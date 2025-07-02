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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فهمي يكشف الشبه بين فيلمي أحمد وأحمد وسمير وشهير وبهير .. فيديو (خاص)

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي
تصوير إبراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد الذي يشارك في بطولته لأول مرة أحمد فهمي وأحمد السقا سويا.

وقال الفنان أحمد فهمي  في لقاء خاص لموقع صدى البلد  الاخباري، إنه تعاون مع أحمد السقا من قبل كضيوف شرف في العديد من الأعمال.

وأشار فهمي إلى أن التعاون مع أحمد السقا كان ممتعا، موضحا أنهما كانا في انتظار القصة المناسبة لتقديم فيلم سويا، خاصة السقا الذي يحب السينما ولم يغب عنها ولكنه كان يبحث عن السيناريو الذي يشجعه.

وكشف  أحمد فهمي 
الشبه بين فيلمي أحمد وأحمد وسمير وشهير وبهير، قائلا إنه سعيد بربط الجمهور فيلم أحمد وأحمد بالمشهد الذي دار بينه وبين سهير وشهير وبهير وأن هذا كان مدهشا بالنسبة له من ردود الفعل الجميلة.

استطرد فهمي أن فيلم احمد وأحمد فيلم يجمع بين  الاكشن والكوميديا اتمني ينال اعجاب الجمهور ، ويشعر بالكيمياء بيني وبين السقا.

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.


وظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية: "يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كده ليه ياولاد الإيه".

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد التي تجمعهما كثنائي "ديو" وصف بالأكثر انسجاما وتكاملا لصيف 2025 .

أغنية فيلم "أحمد وأحمد " كلمات منة عدلي القيعي، لحن وتوزيع أحمد طارق يحيى وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.


 

https://youtube.com/shorts/MSGI1UkBCaU?si=xF92avL0cWL-dy8K

اخبار الفن نجوم الفن الفنان أحمد فهمي فيلم احمد و احمد

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