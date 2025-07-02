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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات كل يوم حرفة جديدة لوحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، أولى فعاليات مبادرتها الرائدة "كل يوم حرفة جديدة"، التي تهدف إلى تدريب طلاب الجامعة على الحرف اليدوية وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتشجيعهم على إنتاج منتجات مبتكرة ذات طابع اقتصادي ومجتمعي هادف، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مهارات الشباب ودعم فرص التمكين الاقتصادي.

وجاءت باكورة هذه الفعاليات في صورة ورشة تدريبية متخصصة في "الرسم بالرمال"، نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وأُقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الوادي الجديد.

 وتولى تنفيذ الورشة وتدريب الطلاب المدرب أحمد حامد، أحد أبرز المتخصصين في فنون الرسم بالرمال، حيث قام بتقديم شرح وافٍ حول أدوات وتقنيات الرسم بالرمال، وكيفية تحويل المواد الأولية إلى لوحات فنية تحمل طابعًا تراثيًا وجماليًا يعكس البيئة المصرية الأصيلة.

الوادى الجدبد اخبار الوادي الجديد ورشه عمل جامعة الوادى الجديد

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