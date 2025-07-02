حملات بيطرية مكثفة بالوادي الجديد تؤكد سلامة المنتجات الغذائية وتطبيق الاشتراطات

كلّف الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء أ.ح الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضمن الجهود المبذولة لضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

وتحت إشراف الدكتور صبحي عبد المختار سنوسي، مدير إدارة الطب البيطري بمركز الداخلة، نفذ الدكتور سعد سليمان محمد، رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة، حملتين ميدانيتين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 يوليو 2025، شملت المرور على عدد من المطاعم ومحال بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني بمدينة موط.

وخلال الجولتين، تم فحص اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وتبين أن جميع المعروضات سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ولم تُرصد أي مخالفات حتى تاريخه، مما يعكس التزام أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

كما تم التنبيه على جميع العاملين في تلك المنشآت بضرورة الاستمرار في الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، والاهتمام بنظافة المكان، وتطبيق أسس التخزين السليم حفاظًا على جودة وسلامة الأغذية.

وأكد مسؤولو الطب البيطري استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان تقديم غذاء آمن، ضمن خطة المحافظة الشاملة للرقابة على الأسواق وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.