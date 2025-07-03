افتتاح منافذ جديدة لمشروع «كشك كتابك» ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن مشروع "كشك كتابك" يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في القرى والمناطق النائية التي لم تصلها يد الثقافة من قبل.

وقال خالد أبو الليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المشروع لا يقتصر على بيع الكتب فقط، بل يشمل زوايا للقراءة المجانية، وكتب بأسعار رمزية، وأخرى توزع مجانًا.

وأضاف أن نوعية الكتب متنوعة وتشمل مجالات الأدب، والثقافة العامة، والتاريخ، والدين المعتدل، مع تركيز خاص على كتب الأطفال والناشئة لترسيخ الهوية.

وأوضح خالد أبو الليل أن المشروع انطلق بـ40 منفذًا جديدًا ليصل إلى 85 منفذًا قريبًا، وأنه البداية لمزيد من التوسع في مختلف أنحاء الجمهورية.