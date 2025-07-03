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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

افتتاح منافذ جديدة لمشروع «كشك كتابك» ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
البهى عمرو

أكد الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن مشروع "كشك كتابك" يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في القرى والمناطق النائية التي لم تصلها يد الثقافة من قبل.

وقال خالد أبو الليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المشروع لا يقتصر على بيع الكتب فقط، بل يشمل زوايا للقراءة المجانية، وكتب بأسعار رمزية، وأخرى توزع مجانًا.

وأضاف أن نوعية الكتب متنوعة وتشمل مجالات الأدب، والثقافة العامة، والتاريخ، والدين المعتدل، مع تركيز خاص على كتب الأطفال والناشئة لترسيخ الهوية.

وأوضح خالد أبو الليل أن المشروع انطلق بـ40 منفذًا جديدًا ليصل إلى 85 منفذًا قريبًا، وأنه البداية لمزيد من التوسع في مختلف أنحاء الجمهورية.  

كشك كتابك حياة كريمة صباح البلد صدى البلد

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