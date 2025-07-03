لو اشتريت بيت جديد..كيف تتخلص من الطاقة السلبية قبل السكن؟|فيديو

أكد خبير الطاقة أحمد شعبان أن أحد أسهل وأقوى الوسائل للحفاظ على طاقة إيجابية في أي مكان هو تشغيل القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الذكر وتلاوته يساهمان في تهدئة الطاقات السلبية وتثبيت الإيجابية.

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الملح في الزوايا لطرد الطاقة السلبية

وأوضح شعبان خلال برنامج صباح البلد أنه في حال الإحساس بطاقة سلبية في المكان، يمكن استخدام الملح عبر نثره في زوايا المنزل، وهو ما وصفه بـ"مضاد حيوي للطاقة"، حيث يعمل على امتصاص الطاقات السلبية وإعادة التوازن للمكان.

الأحجار الكريمة بديل فعال للملح

وأضاف أنه من الممكن استبدال الملح بأحجار كريمة، نظرًا لأن ذراتها متبلورة، وهي قادرة على تخزين وتحويل الطاقة، قائلاً: "أي شيء متبلور ينفع يتحط... لكن كل الطاقات في القسم، ولو زادت هتأثر".

تنظيف الأحجار لا يتطلب الماء والملح

وفيما يتعلق بتنظيف الأحجار الكريمة، أوضح شعبان أنها لا تحتاج بالضرورة إلى الماء والملح، بخلاف ما هو شائع، مشيرًا إلى أن تنظيفها الطاقي يمكن أن يتم بوسائل أخرى مثل التهوية الجيدة أو تعريضها للشمس أو البخور، حسب نوع الحجر وطبيعته.