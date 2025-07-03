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تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة تحرش شباب بفتاتين بحفل إسلام كابونجا بأكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة تحرش شباب بفتاتين بحفل إسلام كابونجا بأكتوبر

لقطة من الحفل
لقطة من الحفل
ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بأكتوبر، مع المتهمين بمحاصرة فتاتين ومحاولة التحرش بهما في حفل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة واستدعاء الفتاتين لسماع أقوالهما وعدد من الشهود للإدلاء بتفاصيل الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بمحاولة التحرش بفتاتين في حفل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بمدينة ٦ أكتوبر .

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من النجدة يفيد بتعدي مجموعة شباب على فتاتين ومحاولة التحرش بهما في أثناء حفل غنائي لمطرب المهرجانات اسلام كابونجا بمنطقة أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وجرى اقتيادهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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