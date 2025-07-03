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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون استراتيجي بين هندسة المنصورة الأهلية ونقابة المهندسين المصرية

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
همت الحسينى

وقّعت كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين المصرية  لدعم وتأهيل الكوادر الهندسية، ومواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل المتجددة، وقد وقع البروتوكول ،  الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، ممثلا عن الجامعة، بينما مثّل نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، وشهد مراسم التوقيع كل من  الدكتور محمود سعد، منسق بروتوكولات التعاون بكلية الهندسة، الدكتور صبري فودة، عضو لجنة التدريب بالكلية، والمهندس أسامة حسن، عضو المجلس الأعلى للنقابة ومقرر لجنة التدريب بالنقابة العامة.

جاء توقيع البروتوكول انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية تفعيل التعاون المؤسسي في تأهيل المهندسين ورفع كفاءتهم لمواجهة التحديات المستقبلية، ويهدف البروتوكول إلى دعم التدريب العملي والتطبيقي لطلاب الكلية وربطه بالواقع المهني، تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية في التخصصات الهندسية الدقيقة والمتقدمة، فتح قنوات للتفاعل المباشر مع القطاع الصناعي من خلال زيارات ميدانية وملتقيات مهنية، دعم مشروعات التخرج من خلال تقديم الإشراف الأكاديمي أو الاستشارات الفنية، والمشاركة المتبادلة في الفعاليات العلمية والمؤتمرات والمنتديات الهندسية.

كما يتم  تقديم دورات تدريبية مجانية أو مدعومة من قبل نقابة المهندسين لطلاب الكلية، إلى جانب تنسيق فرص التدريب العملي داخل شركات وهيئات متخصصة، وتنظيم لقاءات تعريفية بسوق العمل في حرم الكلية.

واشار الدكتور إيهاب عبدالحي إلى أن الجامعة تعد من أوائل الجامعات الأهلية التي دخلت التصنيفات العالمية، وتمتلك اليوم أكثر من ٦٤ بروتوكول تعاون مع مؤسسات صناعية وقومية رائدة في مصر، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يرسّخ رؤية جامعة المنصورة الأهلية في دعم الشراكات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

كما صرّح المهندس أسامة حسن أن البروتوكول يُمثل نقلة نوعية في ربط التعليم الهندسي بالتطبيق العملي، مشددًا على أن بناء مهندس المستقبل يبدأ من هذا التكامل المؤسسي الحقيقي، مؤكدًا أن أكاديمية التدريب بالنقابة ستكون الذراع التنفيذي لهذا التعاون، من خلال برامج نوعية تستهدف الارتقاء بمستوى التأهيل المهني للمهندسين الشباب.

الدقهلية المنصورة نقابة المهندسين

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