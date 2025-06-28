رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بدمياط

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي عُقد بمقر جامعة دمياط، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة رؤساء الجامعات الحكومية.

وجّه المجلس الشكر لجامعة دمياط وأسرة رئاستها، برئاسة الدكتور حمدان ربيع، على استضافة الاجتماع وحُسن التنظيم.

جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال كلمته، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لتقديم الدعم الفني للطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مشددًا على أهمية توفير مرشدين مؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة بالمنشآت الجامعية والمعامل قبل بدء الدراسة، بما يضمن جودة العملية التعليمية، داعيًا الجامعات إلى مواصلة تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية خلال الإجازة الصيفية؛ لدعم قدرات ومواهب الشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، والتوسع في الأنشطة التوعوية الهادفة لمكافحة الأفكار غير السوية.

إنجازات في التصنيفات الدولية

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات في التصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث أُدرجت 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025، و27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف U.S. News & World Report لعام 2025–2026، و51 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتأثير لعام 2025 في أهداف التنمية المستدامة. كما وجّه الوزير بأهمية مواصلة دعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية المرموقة، بما يعزز من مكانة الجامعات المصرية عالميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول أبرز أنشطتها خلال الفترة الماضية، كما ناقش استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم، إلى جانب متابعة الإجراءات التنسيقية مع الجامعات الحكومية المنبثقة عنها.

وفي إطار دعم الطلاب من أبناء الشهداء والمصابين، وافق المجلس على تطبيق آليات الإعفاء من الرسوم الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تقرر إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي بنسبة 100% من الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، بما في ذلك رسوم تسجيل المقررات الدراسية بالبرامج ذات المصروفات داخل الجامعات الحكومية. كما تمت الموافقة على إعفاء أبناء المصابين بالعجز الجزئي بنسبة لا تقل عن 50% بذات المؤسسات التعليمية، على أن تتحمل الجامعات سداد الرسوم المقررة للصناديق المختصة عن الطلاب المستفيدين من الإعفاء، ويُعفى هؤلاء الطلاب كذلك من مقابل الخدمات والأنشطة، وفقًا للمحددات التي يضعها مجلس كل جامعة، وبناءً على خطاب رسمي من صندوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ووافق المجلس على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات الفنية والمعاهد، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة – الحاسبات والمعلومات) بالجامعات الحكومية، وذلك وفقًا للجداول المُعلنة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2025/2026، وكذلك إصدار طابع تنسيق لكل من كلية التربية تعليم ابتدائي (أساسي) بجامعة الأقصر، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور (بالنوبارية)، تمهيدًا لبدء الدراسة بهما.

وتابع المجلس جهود وزارة التعليم العالي في الترويج الإعلامي للجامعات المصرية من خلال المنصات الرسمية، وإنتاج محتوى رقمي موجه للفئات المستهدفة محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم توجهات تدويل التعليم العالي، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والتعليم العابر للحدود.

كما تم تكريم عدد من قيادات الجامعات من قِبل ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، تقديرًا لجهودهم في دعم الشباب وبناء القدرات في المجال الزراعي، كما قام وزير التعليم العالي بتكريم المتبرعين بمستشفى الغالي وتجهيزات المدينة الجامعية للبنات بجامعة دمياط، تقديرًا لإسهاماتهم في تنمية البنية التحتية الجامعية وخدمة المجتمع.