المؤتمر: "القائمة الوطنية" تعكس الوحدة والتنوع السياسي فى انتخابات الشيوخ

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، أن تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يمثل ترجمة حقيقية لوحدة الصف الوطني، وتجسيدًا لحالة من التوافق السياسي بين مختلف القوى والأحزاب، في إطار دعم الدولة المصرية والحفاظ على ثوابتها ومكتسباتها.

وأوضح "جبر" في تصريحاته، أن القائمة الوطنية تضم طيفًا واسعًا من الأحزاب ذات المرجعيات المختلفة، وهو ما يعكس التنوع السياسي والحزبي الذي تشهده الحياة العامة في مصر، ويؤكد أن الأحزاب باتت شريكًا حقيقيًا في مسار البناء الديمقراطي.

وأضاف أن حزب المؤتمر يعتز بالمشاركة الفاعلة ضمن هذه القائمة، التي جاءت نتاجًا لحوار مسؤول وإرادة سياسية جماعية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة داخليًا وخارجيًا.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القائمة الوطنية لا تمثل فقط تحالفًا انتخابيًا، بل هي نموذج للتكامل السياسي الذي يليق بالجمهورية الجديدة، ويؤسس لبرلمان قوي ومتنوع قادر على التعبير عن مختلف شرائح المجتمع المصري.

وأكد محمود جبر أن حزب المؤتمر، بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، سيواصل أداءه الوطني من خلال مرشحيه سواء في القوائم أو المقاعد الفردية، في إطار الالتزام الكامل برؤية الدولة المصرية لبناء مؤسسات قوية وفعالة تخدم المواطن وتدعم مسار التنمية والاستقرار.