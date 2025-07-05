هند الضاوي: الدفاع عن مصر شرف.. وصمتي ليس ضعفًا بل اختيار وطني

أكدت الكاتبة والباحثة في الشئون الإقليمية والدولية، هند الضاوي، أنها قد تتجاهل التجاوزات الشخصية بحقها وتصمت عنها، لكنها لا تقبل أبدًا الصمت على أي إساءة تمس الدولة المصرية.

هند الضاوي: مكنتش محضرة حاجة وردي كان عفوي وتلقائي هند الضاوي تلقن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين درسا لن ينساه

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON: "شرف كبير ليا الدفاع عن مصر، وأي امرأة في مجالها، حتى في تربية الأبناء، هي ملكة في مملكتها."

العزلة بسبب كورونا بعد حوار كوهين

تطرقت الضاوي إلى الفترة التي أعقبت حوارها مع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، مشيرة إلى أنها كانت مصابة بفيروس كورونا آنذاك ومعزولة عن أبنائها، مما حال دون متابعتها لردود الفعل عبر مواقع التواصل. وأضافت: "ما شفتش أولادي، لكن فرحت جداً بتأييد بابا ليا، وهو أكتر حد كان مؤمن بيا."

أوضحت الضاوي أن ردها على الصحفي الإسرائيلي جاء سريعًا وواضحًا، وقالت: "هو كيان لا يلتزم بأي من المعايير الدولية أو قرارات مجلس الأمن، ويرتكب إبادة جماعية كما تقول المنظمات الدولية. قلت له: إنت كيان مصطنع، وجاي تعلّم حضارات المنطقة كيف تتصرف؟!"

ضغوط غربية ومحاولات لإسكات صوتها

وكشفت الضاوي عن تعرضها لحملة ضغوط غربية، خاصة خلال عملها في قناة شهيرة، قائلة: “في أغسطس الماضي، تم تقديم تقرير عني في تليجرام يتهمني بمعاداة السامية، ما تسبب في قلق عدد كبير من القنوات التي خشيت من هذه الاتهامات، رغم أن القانون الغربي يحميهم. الضغوط كانت مرعبة.”