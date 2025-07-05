قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهود مصرية قطرية لاتفاق شامل بوساطة دولية وضمانات أمريكية| وخبير يكشف المشهد
ملكة قصف جبهات الإسرائيليين.. من هى هند الضاوى؟
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا سياسياً وأمنياً جزء لا يتجزأ من استقرار مصر
صحيفة بريطانية: انفصال كاليفورنيا بعد اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة بحلول 2035
المركزي السوري: لن نلجأ إلى أدوات الدين الخارجية أو نربط العملة بالدولار
أبرز مباريات اليوم السبت 5-7-2025 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يؤكد أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
تلاحق إيطاليا بقوة.. الإمارات تتصدر قائمة الوجهات المفضلة لأصحاب الملايين عالميًا
دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة.. ردده قبل الإفطار بدقائق
سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار
ترامب: أرغب بشدة في تقديم المساعدات لـ أوكرانيا
اليابان.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب المنطقة بالقرب من جزر توكارا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: الدفاع عن مصر شرف.. وصمتي ليس ضعفًا بل اختيار وطني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت الكاتبة والباحثة في الشئون الإقليمية والدولية، هند الضاوي، أنها قد تتجاهل التجاوزات الشخصية بحقها وتصمت عنها، لكنها لا تقبل أبدًا الصمت على أي إساءة تمس الدولة المصرية

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON: "شرف كبير ليا الدفاع عن مصر، وأي امرأة في مجالها، حتى في تربية الأبناء، هي ملكة في مملكتها."

العزلة بسبب كورونا بعد حوار كوهين

تطرقت الضاوي إلى الفترة التي أعقبت حوارها مع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، مشيرة إلى أنها كانت مصابة بفيروس كورونا آنذاك ومعزولة عن أبنائها، مما حال دون متابعتها لردود الفعل عبر مواقع التواصل. وأضافت: "ما شفتش أولادي، لكن فرحت جداً بتأييد بابا ليا، وهو أكتر حد كان مؤمن بيا."

أوضحت الضاوي أن ردها على الصحفي الإسرائيلي جاء سريعًا وواضحًا، وقالت: "هو كيان لا يلتزم بأي من المعايير الدولية أو قرارات مجلس الأمن، ويرتكب إبادة جماعية كما تقول المنظمات الدولية. قلت له: إنت كيان مصطنع، وجاي تعلّم حضارات المنطقة كيف تتصرف؟!"

ضغوط غربية ومحاولات لإسكات صوتها

وكشفت الضاوي عن تعرضها لحملة ضغوط غربية، خاصة خلال عملها في قناة شهيرة، قائلة: “في أغسطس الماضي، تم تقديم تقرير عني في تليجرام يتهمني بمعاداة السامية، ما تسبب في قلق عدد كبير من القنوات التي خشيت من هذه الاتهامات، رغم أن القانون الغربي يحميهم. الضغوط كانت مرعبة.”

الإعلامية هند الضاوي الإعلامية منى الشاذلي الكاتبة هند الضاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

زيزو

وائل القباني: الرمادي طلب من زيزو لعب نهائي كأس مصر.. ووافق بشرط

وائل القباني

وائل القباني: أحمد حمدي صدمني وطالبت إدارة الزمالك بعرضه للبيع

ترشيحاتنا

المؤتمر بالقاهرة

"المؤتمر" بالقاهرة يرفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ مع تلقي طلبات الترشح

الجبهة الوطنية

أمين عام"الجبهة الوطنية": 10 مرشحين للحزب يتقدمون بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية اليوم

مجلس النواب

قبل مناقشته بـ"النواب" غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية

بالصور

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

Alpine
Alpine
Alpine

تويوتا تودع سيارتها الكهربائية الجديدة بسبب ارتفاع الطلب على البنزين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

جمال شعبان: "مش كل رفرفة في القلب معناها مرض خطير.. متخافوش"

ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟

فيديو

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد