ليفربول يتخذ قرارًا إنسانيًا بشأن عقد ديوجو جوتا بعد وفاته المفجعة

في خطوة إنسانية مؤثرة، قرر نادي ليفربول الإنجليزي صرف كامل مستحقات العامين المتبقيين في عقد لاعبه الراحل ديوجو جوتا، الذي توفي مؤخرًا في حادث سير مأساوي بإسبانيا، برفقة شقيقه أندريه سيلفا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن إدارة ليفربول قررت أيضًا إنشاء صندوق خاص لدعم أسرة جوتا، مع التركيز على ضمان تعليم أطفاله واستقرارهم المادي في المستقبل.

كان ديوجو جوتا قد انضم إلى صفوف "الريدز" في عام 2020 قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، ونجح في التتويج مع الفريق بثلاثة ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وعلى المستوى الدولي، توج النجم البرتغالي بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده في يونيو الماضي، وكان من العناصر المؤثرة في مشوار التتويج.

ووقع الحادث صباح الخميس الماضي بالقرب من منطقة زامورا في إسبانيا، وأسفر عن وفاة جوتا وشقيقه، في صدمة هزت الوسط الكروي العالمي.