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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيلينجهام: مواجهة دورتموند عاطفية.. وأرنولد يعيش صدمة بسبب وفاة جوتا

بيلينجهام
بيلينجهام
إسراء أشرف

عبر جود بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد، عن مشاعره المختلطة قبل المواجهة المرتقبة أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال بيلينجهام في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أحمل احترامًا كبيرًا لبوروسيا دورتموند وجماهيره. لدي ذكريات رائعة معهم، وكان من المؤسف أننا لم ننجح في التتويج بالدوري في موسمي الأخير. أعتقد أنهم تطوروا كثيرًا بعد تغيير المدرب، لكننا نسعى لفرض أسلوبنا والخروج بالفوز".

وحول غياب شقيقه جوب بيلينجهام، لاعب دورتموند، عن اللقاء، أوضح جود: "قال لي إنه لم يكن يعلم شيئًا عن عدم مشاركته. هذا حدث معنا عدة مرات من قبل. كان من الممكن أن تكون لحظة مميزة جدًا لعائلتنا، لكنها كرة القدم، وستأتي فرص أخرى بالتأكيد".

وتطرق بيلينجهام للحديث عن وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، واصفًا الحادث بالمأساوي: "لقد كان يومًا صعبًا على الجميع. ترينت ألكسندر أرنولد كان زميله لخمسة أعوام، وهو يحاول تجاوز الأمر بأفضل طريقة. نرسل من النادي كل الدعم لعائلته، وأعتقد أن أرنولد يحتاج للوقت لتقبّل ما حدث. مثل هذه الحوادث تذكرنا بقيمة الحياة".

وفي ختام تصريحاته، تحدث اللاعب الإنجليزي عن ظروف الطقس في الولايات المتحدة خلال البطولة: "الطقس مؤثر أحيانًا، مثلما هو الحال في ميامي. الأرضية تحسنت، والبداية كانت صعبة، لكني أستمتع بالتجربة. إنها بالفعل رحلة طويلة، لكنها رائعة".

بيلينجهام بوروسيا دورتموند جوتا وفاة جوتا كأس العالم للأندية

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