24 سريرًا و7 عيادات ومنظومة طبية متكاملة.. مستشفى نويبع تستعد لاستقبال المرضى

تفقّد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مستشفى نويبع، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى يوم السبت المقبل، وذلك لمتابعة جاهزية المنشأة الطبية الجديدة، والوقوف على أعمال الفرش والتجهيزات الطبية والفنية، تمهيدًا لدخولها الخدمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور هيثم الشنهاب، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وعدد من مشايخ وعواقل مدينة نويبع.

وتفقد المحافظ مختلف أقسام المستشفى، واطلع على أعمال الفرش والتجهيزات الطبية والفنية، ومعدلات جاهزية الأقسام، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء التشغيل التجريبي، بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة نويبع داخل مدينتهم، ويخفف عنهم مشقة الانتقال إلى المدن الأخرى لتلقي العلاج.

وتضم المستشفى 24 سريرًا للإقامة الداخلية، إلى جانب منظومة متكاملة من الأقسام والخدمات الطبية، تشمل العمليات والطوارئ والولادة وحديثي الولادة والعناية المركزة والعزل والأشعة والمعامل والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تقديم خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الطبية للمواطنين داخل المدينة.

ويضم قسم العمليات، المقام على مساحة 482 مترًا مربعًا، غرفتي عمليات، وغرفة إفاقة تضم 3 أسرة، وغرفة تحضير تضم سريرين، إلى جانب غرفة للتعقيم وبنك للدم.

كما يضم قسم الولادة وحديثي الولادة، المقام على مساحة 479 مترًا مربعًا، كشك ولادة بسرير، وصالة عناية مركزة لحديثي الولادة، وغرفة ما قبل الولادة بسريرين، وغرفة ما بعد الولادة بسرير، وحضانة للأطفال، إلى جانب خدمات الأشعة والموجات الصوتية وغرفة فحص بسرير.

ويضم قسم الطوارئ، المقام على مساحة 615 مترًا مربعًا، غرفة ملاحظة تضم 3 أسرة، وغرفة علاج بسريرين، وغرفة إنعاش بسرير، وغرفة تجبيس، وغرفة عزل بسرير، وغرفة جراحة بسيطة بسرير، ومنطقة فرز تضم سريرين، بما يدعم سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

وتضم منطقة العناية المركزة والعزل، المقامة على مساحة 277 مترًا مربعًا، صالة عناية مركزة بها 3 أسرة، وغرفة عزل بسرير، إلى جانب منطقة للاستقبال.

وتضم منطقة الإقامة الداخلية للمرضى، المقامة على مساحة 835 مترًا مربعًا، 9 غرف بإجمالي 24 سريرًا، بالإضافة إلى غرفة عزل بسرير وغرفة فحص، بما يوفر أماكن إقامة مناسبة للمرضى خلال فترات العلاج والرعاية الطبية.

كما يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، المقام على مساحة 436 مترًا مربعًا، 7 عيادات، وغرفة كشف، وغرفتي استقبال، بما يتيح تقديم خدمات الكشف والمتابعة الطبية لأهالي المدينة.

ويضم قسم الأشعة، المقام على مساحة 487 مترًا مربعًا، غرفتين للأشعة السينية، وغرفة للأشعة المقطعية، و3 غرف للموجات الصوتية، إلى جانب غرفة لنظام أرشفة الصور والاتصالات (PACS)، وغرفة لنظم الاتصالات، وغرفة للتحكم.

ويضم قسم المعامل والتحاليل، المقام على مساحة 391 مترًا مربعًا، 6 معامل، ومكتبًا لبنك الدم، وغرفة استقبال، وغرفة لتجميع العينات، وغرفة لأخذ العينات، وغرفة للطباعة.

كما تضم وحدة الغسيل ، المقامة على مساحة 344 مترًا مربعًا، صالة للغسيل الكلوي تضم 3 أسرة، وغرفة لتحضير الأدوية، وغرفة عزل، ومعملًا، بما يوفر خدمة الغسيل الكلوي لأهالي نويبع داخل مدينتهم.

ويضم مجمع المستشفى مبنى سكنيًا للأطباء يحتوي على 10 غرف بإجمالي 50 سريرًا، إلى جانب المغسلة واستراحة للعاملين، فضلًا عن مناطق للخدمات والتخزين، وأماكن مخصصة للتجهيزات والتعقيم.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تشغيل مستشفى نويبع يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمدينة، وخطوة جديدة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي نويبع، خاصة في ظل ما تضمه المستشفى من أقسام وتخصصات وتجهيزات طبية متنوعة.

وأشار المحافظ إلى أن دخول المستشفى الخدمة سيسهم في توفير خدمات التشخيص والعلاج والطوارئ والعمليات والولادة وحديثي الولادة والعناية المركزة والغسيل الكلوي داخل المدينة، بما يقلل الحاجة إلى انتقال المواطنين إلى المدن الأخرى للحصول على الخدمات الطبية، ويخفف الأعباء عن المرضى وذويهم.

ومن المقرر أن تقدم الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية بالمستشفى في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات صحية متكاملة وفق معايير الجودة المعتمدة.

ووجّه المحافظ باستمرار أعمال الفرش والتجهيز، وسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والطبية والإدارية، والتأكد من جاهزية المستشفى وأقسامها المختلفة قبل بدء التشغيل التجريبي يوم السبت المقبل، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين منذ اليوم الأول للتشغيل.