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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مروري: سلوكيات سائقي النقل وراء الحوادث رغم تحسّن الطرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن العنصر البشري، وبالأخص سائقي النقل الثقيل والمقطورات، يمثل السبب الرئيسي وراء استمرار حوادث الطرق، رغم التحسن الكبير في جودة البنية التحتية.

وأوضح هشام، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، أن الكثير من السائقين يتعمدون مخالفة قواعد السلامة المرورية، في سبيل تحقيق أرباح مالية عبر مضاعفة عدد الرحلات اليومية، ما يؤدي إلى تجاهل الصيانة الدورية واستخدام إطارات متهالكة وحمل حمولات زائدة.

وأشار إلى أن هذه السلوكيات تسببت مؤخرًا في حوادث مأساوية، أبرزها حادث الشاحنة الذي أودى بحياة 18 فتاة، وحادث آخر لميكروباص راح ضحيته 10 قتلى و11 مصابًا.

وللحد من هذه الحوادث، شدد هشام على ضرورة تخصيص حارة مرورية خرسانية لسيارات النقل على الطرق السريعة، إلى جانب إنشاء موازين ثابتة ومتحركة لضبط الحمولات، وزيادة الأكمنة الأمنية المزودة بمندوبين من وزارة الصحة للكشف على السائقين وضبط متعاطي المواد المخدرة أو المسكرة.

واختتم هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الحلول لا تقتصر على تطوير الطرق، بل تتطلب تكامل الجهود بين الدولة والمواطنين لضبط السلوك المروري، وتحقيق أمان فعلي على الطرق المصرية.

الخبير المروري حوادث الطرق سائقي النقل البنية التحتية

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