إذا كنتي من مُحبي الفول وتحاولين تقديمه بطريقة لذيذة بالمنزل

إليكِ طريقة عمل الفول بالزيت الحار زي العربيات بخطوات سهلة وطعم قوي مثل الذي يُقدّم في عربيات الفول:

المكونات:

2 كوب فول مدمس (جاهز أو معلب)

2 ملعقة كبيرة زيت (ويفضل زيت حار أو زيت عادي هنحّره)

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة حسب الرغبة

ملح حسب الذوق

عصير نصف ليمونة (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة خل

طماطم صغيرة مقطعة ناعم (اختياري)

فلفل أخضر حار مقطع صغير (اختياري)

لتحضير الزيت الحار:

في طاسة صغيرة على نار هادئة:

ضيفي 2 ملعقة زيت.

ضيفي الثوم، ولما يصفر شوية، ضيفي الكمون، الشطة، البابريكا.

قلّبيهم لثواني لحد ما تطلع ريحتهم، ثم ارفعيه من على النار.

لتحضير الفول:

سخني الفول في طاسة على نار متوسطة.

ضيفي الملح والكمون والخل وعصير الليمون.

ضيفي نصف كمية الزيت الحار اللي عملتيه وقلّبي كويس.

لو حابة، ضيفي طماطم وفلفل أخضر.

للتقديم:

قدميه في طبق غويط.

صبي باقي الزيت الحار على الوش.

ممكن تزينيه بشوية بقدونس مفروم أو حلقات فلفل حار.

قدميه مع عيش بلدي وطرشي أو سلطة بلدي.