الفرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري والضربة الحرارية.. اعرف طريقة مواجهتها

ما الفرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري والضربة الحرارية ؟ تتسبب أشعة الشمس الساطعة والحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في الإصابة بكثير من المتاعب الصحية مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري والضربة الحرارية، فما الفرق بينها وما هي الإسعافات الأولية المناسبة.

ما هي ضربة الشمس

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضحت هيئة التأمين الاجتماعي ضد الحوادث بألمانيا أن ضربة الشمس تحدث عندما تسطع الشمس على الرأس غير المحمية، مما يُهيج الأغشية، التي تُغطي الدماغ. وتتمثل الأعراض في الاحمرار الشديد للرأس والصداع والغثيان والقيء وتيبس الرقبة.

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طريقة مواجهة ضربة الشمس

يمكن مواجهة ضربة الشمس من خلال الخطوات الآتية:

ضع المصاب في وضعية تجعل رأسه مرفوعا قليلا

بَرِّد رأسه بقطعة قماش مبللة

اتصل بالإسعاف

ما هو الإجهاد الحراري

يحدث الإجهاد الحراري عندما يتعرق الجسم كثيرا وترتفع درجة حرارته بالكامل بسبب فقدان السوائل. وتتمثل أعراض الإجهاد الحراري في الصداع والتعرق الغزير وشحوب الجلد وسرعة النبض وانخفاض ضغط الدم.

طريقة مواجهة الإجهاد الحراري

يمكن مواجهة الإجهاد الحراري من خلال الخطوات التالية:

ضع المصاب في وضعية تجعل رأسه وساقيه مرفوعتين قليلا

إذا كان الشخص واعيا، اجعله يتناول الكثير من السوائل

اتصل بالإسعاف

ما هي الضربة الحرارية

تعد الضربة الحرارية هي الشكل الأكثر خطورة من الإجهاد الحراري؛ حيث يصبح الجسم ساخنا جدًّا، بسبب الحرارة. وتتمثل أعراض الضربة الحرارية في سخونة الجسم وجفاف واحمرار الجلد والمشية المتعرجة والارتباك وفقدان الوعي.

طريقة مواجهة الضربة الحرارية

يمكن مواجهة الضربة الحرارية من خلال الخطوات التالية: