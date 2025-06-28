استشاري باطنة يقدم روشتة طبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

تحدث خالد يونس، استشاري الباطنة، عن موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد الفترة الحالية، وأهم النصائح التي يجب اتباعها في تلك الفترة.

وقال خالد يونس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة تعرض الجسم لدرجة الحرارة العالية، وهو يختلف عن ضربة الشمس التي تؤثر فقط على الرأس، متابعا: الإجهاد الحراري يعمل على جعل الجسم غير قادر على المحافظة على درجة حرارته الطبيعية.

ولفت إلى أن الإجهاد الحراري يؤثر على الوظائف الحيوية لدي الفرد، وتتسبب في حدوث الغثيان وهبوط في الدورة الدموية، ولذلك ننصح المواطنين خاصة ذوي الأمراض المزمنة توخي الخروج في أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة.

وشدد على ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، منوها بضرورة توازن الأملاح المعدنية في الجسم وتعويضها بالعصائر والفاكهة بالإضافة إلى شرب المياه.