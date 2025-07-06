شاهيناز تطرح ماما وعمرو دياب يصدر بابا.. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "ماما" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة..

أغنية "ماما" من كلمات والحان ماجد شاكر،توزيع آدم حسين، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.



يذكر أن المطربة شاهيناز طرحت اغنيتها الجديدة ماما والمطرب عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة بابا وهي من كلمات، ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع ،عادل حقي.



ويذكر أن أحدث أعمال شاهيناز أغنية حباني، وأغنية علي المكشوف تتر مسلسل بنات همام،وأغنية برد يناير، أغنية الجواز، علمني الشقاوه، كده فل، مصرية، ،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

يقول كلمات اغنية ماما

يا ماما يا ماما يا ماما بحبة موت

يا ماما يا ماما يا ماما بدوب فية موت

الواد اللى مجننى بعينة شاغلنى ونفسي اطلع عينة

بحبة وهو زمان كان فينة بحبة موت

الواد ابو ضحكة تخلى عينى تدمع لو مليون حولى

اهو طول الوقت يعاكس فى بدوب فية موت



ماتقولى عايز اية ماتقولى غرضك اية

ما تدخل البيت من بابه

دا الصح اللى اتقال علية واللى الناس كلها عملت بية

والحب واحد من اسبابة

وياما يا ماما يا ماما بحبة موت

يا ماما يا ماما يا ماما بدوب فية موت



بيقول للناس انى بحبة ودايبةفى قلبة ودايبة فى حبة

كدة كسفنى وكان لازم اصدة. زعلنى موت

واتارية بيعرف كل احبابى أنة قريب هيقف على بالى

كدة ظلمنى كان لازم اخد بالى مكسوفة موت



ماتقولى مستنى اية طب انا مكسوفة انت ساكت لية

عايزنى اقولها هاقولهالك



انا بحبك يا ابن الآية وانت قلبى اللى شاور علية

سامعها ولا اعيدهالك



ويا ماما يا ماما يا ماما بحبة موت

يا ماما يا ماما يا ماما بدوب فية موت بحبة موت بدوي فية موت بحبة موت بدوب فية موت