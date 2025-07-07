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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس شخص أدار "كيان تعليمي" دون ترخيص

حبس
حبس
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة والزعم بمنحهم شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان والكتب التعليمية واستمارات تسجيل الطلبة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.


 

قاضي المعارضات التحقيقات إدارة كيان تعليمى

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