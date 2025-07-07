سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 7 يوليو 2025

استقرر سعر الدينار الكويتي اليوم 7/7/2025 أمام الجنيه المصري في البنوك استقرار نسبيا وملحوظا.



سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين :

1 دينار كويتي :158 جنيه مصري

5دينار كويتي: 789جنيه مصري

10 دينار كويتي: 1,578 جنيه مصري

25دينار كويتي :3,945 جنيه مصري





50 دينار وكويتي :7,889جنيه مصري





100دينار كويتي: 15,778جنيه مصري





500دينار كويتي : 78,890جنيه مصري





1000دينار كويتي :157,780جنيه مصري





5000دينار كويتي :788,900جنيه مصري





10000دينار كويتي: 1577,800جنيه مصري



ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.







