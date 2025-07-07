رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتهنئته بالمنصب الجديد

استقبل مساء اليوم المستشار أسامة شلبي، الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

وأعرب الدكتور نظير عياد عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته، والدور المهم الذي يضطلع به المجلس في تحقيق رسالة العدالة في ربوع مصر، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في ظل ما يتمتع به قضاة المجلس من مهنية وخبرة نوعية.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن دار الإفتاء تمثل صرحا وطنيا، ومنارة لها مكانتها الكبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قيم التسامح ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمواجهة الفكرية لأفكار الغلو والتشدد.

وقد أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره لـ الدكتور نظير عياد مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ودار الإفتاء المصرية بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.