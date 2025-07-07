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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السفير البريطاني يودع القاهرة بكلمة مؤثرة: سأفتقد المصريين.. أنتم عائلتي

السفير البريطاني
السفير البريطاني
ولاء عبد الكريم

عبّر السفير البريطاني لدى القاهرة  جاريث بايلي عن مشاعره العميقة تجاه مصر والمصريين، مشيرًا إلى أنه يشعر بامتنان بالغ لكل من حضر لتوديعه رغم انشغالاتهم.

 وقال السفير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الإثنين "لم أتوقع هذا الكم من الودّ والدفء، أنا من ويلز واسكتلندا، وأشعر بالتأثر الشديد... إنها لحظة مفاجئة ولكنها ثمينة".

وأضاف السفير، الذي يشغل المنصب رقم 48 في سلسلة السفراء البريطانيين بمصر منذ بدء العلاقات الرسمية قبل 239 عامًا، أن "الكليشيهات صحيحة، أكثر ما سأفتقده في مصر هو الناس... نحن نحب بعضنا البعض ونعيش كأسرة واحدة".

وفي استعراضه لتاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، أشار السفير إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين البريطانيين (بيبا) تأسست عام 1996، وساهمت منذ انطلاقها في تعميق التعاون الثنائي، حيث تطورت من 100 عضو إلى نحو 800 عضو حاليًا. 

وأشاد بدور الجمعية في دعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النظيفة، والخدمات المهنية، والعلوم الحيوية، والزراعة الذكية، مؤكدًا أن مصر تظل "الممر الطبيعي للتجارة بين الشرق والغرب".

ونوّه السفير بأهمية العمل المشترك لإعادة بريطانيا إلى موقعها كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا خاصًا على ملفات الطاقة والتمويل والاستدامة، وذلك خلال زيارات مرتقبة إلى لندن منتصف يوليو.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أهمية التواصل بين الشعوب والأمم، قائلاً: "الدول هي الأداة الوحيدة التي اخترعناها للتواصل والعمل الجماعي، وبيبا تمثل هذا الجسر بين مصر وبريطانيا". 

كما أعلن أن السفير الجديد، مارك برايسون-ريتشاردسون، سيتسلم مهامه رسميًا في 22 أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه “خليفة رائع، يتحدث العربية ويحب مصر بشدة”

السفير البريطاني القاهرة الجمعية المصرية البريطانية

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