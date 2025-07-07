كالوم ويلسون يغادر نيوكاسل في صفقة انتقال حر

أكد مهاجم إنجلترا السابق كالوم ويلسون رحيله عن نيوكاسل بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وقال ويلسون، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي أصبح لاعبًا حرًا، في بيان: "حان وقت الوداع بعد سنوات رائعة قضاها مع نيوكاسل".

انضم المهاجم، الذي لعب أيضًا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى نيوكاسل في عام 2020 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني وسجل 49 هدفًا في 130 مباراة.

وقال ويلسون: "أنا فخور جدًا بارتداء القميص رقم 9 الشهير وإضافة المزيد من التاريخ إليه. التسجيل في ملعب غالوغيت إند أمرٌ مميز حقًا كما يقولون".

عانى ويلسون من إصابة عرقلت مسيرته الموسم الماضي، لكنه شارك في 22 مباراة، بما في ذلك مشاركته كبديل في فوز نيوكاسل بكأس الدوري الإنجليزي على ليفربول، والذي أنهى انتظارًا دام 70 عامًا للفوز بلقب محلي كبير.

واختتم: "لقد تماسكنا معًا في السراء والضراء لمساعدة النادي على بلوغ آفاق جديدة".