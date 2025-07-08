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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي وفلومينينسي.. فيفا يعلن طاقم تحكيم نصف نهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لإدارة المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ميتلايف.

طاقم تحكيم دولي لقيادة اللقاء

سيقود ليتكسير المباراة بمساعدة الثنائي الفرنسي سيريل موجنير (مساعد أول) ومهدي رحموني (مساعد ثانٍ). أما الحكم الرابع فسيكون الهندوراسي إيفان أركيس، في حين لم يتم الإعلان عن حكم الفيديو (VAR) حتى الآن.

مسيرة مميزة للحكم فرانسوا ليتكسير هذا الموسم

يمتلك الحكم الفرنسي سجلًا تحكيميًّا لافتًا خلال الموسم الجاري، حيث أدار 26 مباراة في مختلف البطولات. وأشهر خلال تلك المباريات 108 بطاقات صفراء و9 بطاقات حمراء، ما يعكس حزمه وانضباطه داخل المستطيل الأخضر.

ومن أبرز مبارياته هذا الموسم، إدارته لمواجهة قوية جمعت بين بالميراس البرازيلي وبوتافوجو في دور الـ16 من البطولة، والتي شهدت قرارات تحكيمية حاسمة.

مشوار الفريقين نحو نصف النهائي

بلغ تشيلسي الدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة بالميراس في ربع النهائي، في مباراة قوية أظهر فيها الفريق الإنجليزي قدرات هجومية مميزة. أما فلومينينسي، فقد تأهل إلى هذا الدور عقب انتصاره على الهلال السعودي، في لقاء اتسم بالندية والحماس حتى لحظاته الأخيرة.

ترقب عالمي للقاء الحاسم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى هذه المواجهة المرتقبة، والتي تعد بإثارة كبرى في ظل قوة الفريقين وخبرة طاقم التحكيم المعين من قبل فيفا لإدارة هذا اللقاء المصيري


 

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