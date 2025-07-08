وليد صلاح عبد اللطيف: مليون شخص من أبناء الزمالك يستحقون منصب مدير الكرة وأنا من بينهم

أبدى وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، استياءه من فكرة الهجوم من قبل بعض الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي على أبناء نادي الزمالك، والذين انتقدوا القرارات الإدارية التي اتخذها جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الهجوم من جانب مواقع التواصل الاجتماعي الزملكاوي على نجوم الزمالك السابقين "عيب"».

وأردف قائلًا: «لو تجربة جون إدوار فشلت - لا قدر الله - سيلجأ جمهور الزمالك إلى أبناء نادي الزمالك لتعديل دفة الأمور، ولكن على الجميع أن يتكاتف من أجل مصلحة نادي الزمالك».

وتابع قائلًا: «أنا لست معترضًا على الفكرة الجديدة، ولكن هناك ثوابت على مرّ التاريخ لم تتغير وحينما تتغير يكون في حالات استثنائية».

وأشار عبد اللطيف إلى أن الثوابت تقول إن مدير الكرة على مر التاريخ من أبناء النادي، مستطردًا: «ولو نظرت إلى الأهلي إذا رحل مدير الكرة حتى لو فشل يكون بديله من أبناء النادي كذلك».

وتابع قائلًا: «هناك مليون شخص من أبناء نادي الزمالك يمكنهم أن يتولى منصب مدير الكرة بالنادي، والزمالك يمتلك كوادر مميزة تستطيع العمل في المنصب بدلًا من عبد الناصر محمد.. أنا من بينهم، وعلى سبيل المثال سامي الشيشيني وعبد الحليم علي ومحمد أبو العلا».

وتحدث وليد صلاح عبد اللطيف عن أن أيمن عبد العزيز رفض أن يكون الرجل الثالث في جهاز يانيك فيريرا الجديد.