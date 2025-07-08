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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن: كأس مصر اتفصل للزمالك الموسم اللي فات

هشام يكن
هشام يكن
يارا أمين

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق ان الخلافات بين المجالس السابقة للأبيض وراء ابتعاد أبناء النادي عن المناصب في النادي 
وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تصفية الحسابات بين المجالس السابقة وراء ابتعاد أبناء النادي عن تولي المناصب داخل النادي.

وأضاف: لم نتعامل مع جون ادوارد مسبقا ولكن هو أتى لمهمة سنرى إذا كان سينجح امً لا 

وتابع: ميدو هو السبب الرئيسي في قدوم جون ادوارد في هذا المنصب ورحيل ميدو ليس بسبب جون ادوارد.

وواصل: من الصعب أن ينجح جون ادوارد مع نادي الزمالك في ظل الظروف الحالية داخل النادي.

وأكمل: كأس مصر اتفصل للزمالك، وكنت أعلم أن الزمالك سيتوج ببطولة كأس مصر.

هشام يكن الزمالك سهام صالح برنامج الكلاسيكو جون ادوارد

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