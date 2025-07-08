تكريم رئيس بطولة مصر الدولية للصحفيين والإعلاميين من بوشكاش الدولية بالمجر

شهد ستاد بوشكاش أرينا، بمدينة بودابست وتحديداً في متحف بوشكاش بالاستاد تكريم الدكتور محمود عزت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية ورئيس بطولة مصر الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والسياحة الرياضية.

وقام السفير جورجي زولوشي، مستشار مؤسسة بوشكاش الدولية لكرة القدم، والسفير الرسمي لدولة المجر للشؤون الخاصة بتراث بوشكاش، ورئيس جمعية الصحفيين الرياضيين في المجر. بتكريم الدكتور محمود عزت في مؤتمر صحفي كبير عُقد بمتحف بوشكاش داخل الاستاد وتم الإعلان عن التعاون مع مؤسسة بوشكاش الدولية لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والسياحة الرياضية، كذلك الإعلان عن ترجمة الكتاب التذكاري للأسطورة المجرية فرانس بوشكاش باللغة العربية لتصبح اللغة رقم ١٠ في اللغات التي صدر بها الكتاب وتدشين النسخة المترجمة باللغة العربية في شهر نوفمبر ٢٠٢٥.

وقد صرح الدكتور محمود عزت بأنه سيعرض موضوع ترجمة هذا الكتاب التذكاري على الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ليصدر عن مكتبة الإسكندرية باعتبار مكتبة الإسكندرية من اكبر المؤسسات المصرية الثقافية التي تحافظ على التراث وتعمل على دعم الحوار الثقافي بين مصر وجميع دول العالم وما لهذا الكتاب من أهمية في. مجال الثقافة الرياضية والإعلام الرياضي على مستوى العالم.

وتناول المؤتمر الصحفي للتكريم دور بطولة مصر الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والسياحة الرياضية في دعم الحوار الثقافي والاعلام الرياضي والثقافة الرياضية بين مصر والعديد من الدول بعد نجاح تنظيم بطولة مصر الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والسياحة الرياضية على مدار ١١ عام متتالية في مصر في الاسكندرية والغردقة وشرم الشيخ، ورعاية وزارة الشباب والرياضة للبطولة وضمها لها صمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية والسياحة الرياضية والذي تنظمه الإدارة العامة للأحداث والسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وقد قدم الدكتور محمود عزت في مهاية المؤتمر الصحفي الدعوة الرسمية لفريق المجر للصحفيين والإعلاميين للمشاركة في بطولة مصر الدولية الخامسة عشرة لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والسياحة الرياضية والتي ستقام بمدينة الإسكندرية في نوفمبر القادم.



جدير بالذكر أن ستاد بوشكاش أرينا هو أكبر الاستادات الموجودة في المجر والذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠٢٦، ويضم متحف كبير عن الأسطورة فرانس بوشكاش والذي لعب لمنتخب المجر في عصره الذهبي ونادي ريال مدريد وكذلك تدريبه للنادي المصري البورسعيدي في الفترة من ١٩٧٩ وحتى ١٩٨١.

ويضم العديد من المقتنيات الخاصة بفرانس بوشكاش كلاعب في منتخب المجر ونادي ريال مدريد ويضم المتحف شعار منتخب مصر أثناء مبارة مصر ومنتخب المجر في عصره الذهبي؛ والتي أقيمت بالقاهرة ١٢ فبراير ١٩٥٤، وشعار فريق النادي الأهلي ومنتخب الإسكندرية، وكذلك العديد من الوثائق العالمية والإسبانية والمجرية والمصرية والصحف والجرائد والجوائز التي حصل عليها في المجر وأسبانيا ومصر، وكذلك الصور له في مصر هو وزميله هيديكوتي المدرب المجري لفريق النادي الأهلي المصري أيضاً.