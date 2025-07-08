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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ندوة تثقيفية بشأن تحديات تواجه الأمن القومي المصري

قوات الدفاع الشعبي
قوات الدفاع الشعبي
محمد إبراهيم

نظمت قيادة  قوات الدفاع الشعبي ندوة تثقيفية بمركز التعليم المدنى التابع لوزارة الشباب والرياضة لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومي المصري والدور الذى تقوم به الدولة لمجابهة تلك التحديات فى مختلف القطاعات.

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التى تقوم بها لتوعية أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات وإطلاعهم على ما تبذله الدولة المصرية فى مختلف المجالات للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومى، فضلاً عن الدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة لحماية حدود الدولة والتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

كما ألقى اللواء أح هشام حسنى حسن قائد  قوات الدفاع الشعبي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويين الإقليمى والدولى إيماناً بأن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء عقول الشباب وإستنادهم على الوعى المستنير بكل ما يدور حولهم من أحداث.

وتضمنت الندوة تنفيذ عدد من العروض الفنية ذات الطابع الوطنى، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعدد من المتميزين فى مختلف المجالات.

يأتي ذلك إستمراراً للدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة فى تنمية الوعى وترسيخ روح الولاء والإنتماء لدى الشباب المصرى، وبالتزامن مع الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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