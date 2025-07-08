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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: لا تغيير في موعد تطبيق الرسوم ولن يكون هناك تغيير

ترامب
ترامب
قسم التوك شو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سنبدأ فرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل، موضحا أنه لا تغيير في موعد تطبيق الرسوم ولن يكون هناك تغيير.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين 7 يوليو أمراً تنفيذياً يمدد تاريخ سريان الرسوم الجمركية "المتبادلة" حتى أول أغسطس وكان الموعد النهائي السابق هو التاسع من يوليو.

يأتي ذلك، بعد كشف الرئيس الأميركي، في وقت سابق، أن واردات عدة دول، بلغ عددها 14، بينها دول عربية وحيدة، حتى الآن، ستواجه رسوم جمركية شاملة باهظة اعتباراً من الأول من أغسطس.

 الموعد النهائي المحدد لسريان الرسوم الجمركية الأميركية

وقال ترامب إن الموعد النهائي المحدد لسريان الرسوم الجمركية الأميركية في أول أغسطس آب ثابت، لكنه منفتح على أي تمديد في حال قدمت الدول مقترحات.

وعندما سئل ترامب عما إذا كان الموعد النهائي ثابتاً، قال "أقول ثابت، ولكن ليس ثابتا تماما. إذا اتصلوا بنا وقالوا إننا نرغب في اتباع نهج مختلف، فسنكون منفتحين على ذلك".

في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الرئيس الأميركي لقطات شاشة لرسائل نموذجية موقعة موجهة إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار، تحدد معدلات التعرفات الجمركية الجديدة لكل دولة.

وبموجب المعدلات الأولية التي حددها ترامب في الثاني من أبريل، تم فرض تعرفات جمركية بنسبة 24% على الواردات الأميركية من اليابان، وواجهت الواردات الكورية الجنوبية ضريبة بنسبة 25%، وميانمار 40% وجنوب إفريقيا 30% ولاوس 40% وكازاخستان 25% وماليزيا 25% وتايلاند 36% وصربيا 35% وكمبوديا 36% وبنغلاديش 35% وإندونيسيا 32% وتونس 25% والبوسنة والهرسك 30% .

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية موعد تطبيق الرسوم ترامب

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