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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: قرار كامل الوزير بإخلاء السفينة المشتعلة من المجرى الملاحي أنقذ الموقف

نشأت الديهى
نشأت الديهى
شيماء جمال

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل التعامل مع حادث الحريق الذي اندلع داخل ميناء دمياط، مشيدًا بسرعة الاستجابة التي صاحبت إدارة الأزمة، مؤكدًا أن القرار الذي اتخذه الفريق كامل الوزير كان حاسمًا في احتواء الموقف.


وقال خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن الفريق كامل الوزير اتخذ، في جزء من الثانية، قرارًا بإخلاء السفينة التي اندلع بها الحريق من داخل المجرى الملاحي وسحبها إلى خارجه، واصفًا القرار بأنه لم يكن سهلًا، بينما كان تنفيذه أكثر صعوبة في ظل الظروف المحيطة بالحادث.
وأضاف أن عملية سحب السفينة لمسافة تقارب 3 كيلومترات خارج المجرى الملاحي مثلت تحديًا كبيرًا، إلا أنها نُفذت بنجاح بجهود وكفاءة الأطقم العاملة، ما أسهم في تأمين حركة الملاحة ومنع تفاقم الأزمة.
وأكد الديهي أن ما جرى يمثل "قصة بطولة" كان أبطالها شباب مصر الذين شاركوا في تنفيذ المهمة، مشددًا على أنهم يستحقون التقدير والإشادة لما قدموه من أداء احترافي أسهم في السيطرة على الموقف وحماية الميناء.
 

نشأت الديهي كامل الوزير السفينة المجرى الملاحي

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